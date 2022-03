La fa chi passa in rassegna tutte le voci di un conto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La fa chi passa in rassegna tutte le voci di un conto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SPUNTA

Significato/Curiosita : La fa chi passa in rassegna tutte le voci di un conto

Libero, prende una decisione e rassegna le sue dimissioni, perché così il bilancio torna in attivo e non c'è bisogno di licenziare nessun altro; inoltre...

Segno di spunta può essere usato per indicare "no" anziché "sì". in giappone e corea, un cerchio ( marujirushi) viene usato al posto della spunta per indicare... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 marzo 2022

