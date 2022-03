Cenci per spolverare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cenci per spolverare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : STROFINACCI

Significato/Curiosita : Cenci per spolverare

Differenze tra il classico e quello impalpabile: difatti, quando si va a spolverare sulla superficie di dolci umidi quali possono essere crostate di frutta...

Lo strofinaccio, (detto canovaccio quando è fatto di canapa) è uno straccio usato per pulire o asciugare strofinando. strofinaccio da cucina o asciugapiatti... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 marzo 2022

