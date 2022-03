Il brodo di verdure - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il brodo di verdure. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : VEGETALE

Significato/Curiosita : Il brodo di verdure

Parti di scarto di pesci come lische e teste, unite con verdure. fumetto di pesce il brodo di verdura è più facilmente digeribile del brodo di carne,...

Per la sistematica e l'anatomia, la fisiologia vegetale per il loro funzionamento e l'ecologia vegetale, che studia la distribuzione delle piante e l'effetto... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 marzo 2022

