L asceta che visse in cima a una colonna - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L asceta che visse in cima a una colonna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SIMEONE

Significato/Curiosita : L asceta che visse in cima a una colonna

Stilita il giovane. fu un asceta cristiano, che visse per 37 anni seduto in cima ad una colonna, nella zona nord di quella che è oggi la siria. diverse...

simeone ha utilizzato spesso il 4-2-3-1, modulo con il quale ha portato il catania alla salvezza. arrivato in spagna, all'atlético madrid, simeone mantiene... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 marzo 2022

Altre definizioni con asceta; visse; cima; colonna; Conduce vita da asceta ; L asceta che vive isolato; Un asceta indiano; Un asceta solitario; Tullio, direttore d orchestra che visse tra Ottocento e Novecento; visse fino a 969 anni; visse dal 1265 al 1321; L isola sulla quale visse il pittore Gauguin; cima di montagna; La decima parte del chilogrammo; Sono in cima a molte torri; In cima alla lista; I nervi a una estremità della colonna vertebrale; Celebre brano dei Doors nella colonna sonora del film Apocalypse Now; È rinomato quello di colonna ta; L elemento che caratterizza una colonna classica; Cerca nelle Definizioni