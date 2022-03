Andate in frantumi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Andate in frantumi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ROTTE

Significato/Curiosita : Andate in frantumi

Fraintendimento legato all'alto numero di feriti per le schegge delle finestre andate in frantumi per l'onda d'urto. l'esplosione, di energia pari a circa 500 chilotoni...

rotte – tipo di abitazione in austria rotte – frazione del comune di lansingerland (paesi bassi) rotte – frazione di bergschenhoek (paesi bassi) rotte... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 marzo 2022

