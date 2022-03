L anagrafe di auto e moto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L anagrafe di auto e moto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : PRA

Significato/Curiosita : L anagrafe di auto e moto

Il soggetto obbligato è diverso dal proprietario, perdita del possesso (a seguito di un furto) o radiazione del mezzo (auto, moto, ecc.) ovverosia per...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi pra. pra' (elisione dell'antico nome originale latino di prata veituriorum) è un quartiere del... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 marzo 2022

