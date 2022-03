La dà alla propria vita chi decide di cambiare tutto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La dà alla propria vita chi decide di cambiare tutto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SVOLTA

Significato/Curiosita : La da alla propria vita chi decide di cambiare tutto

Della sua vita. causa scatenante dei turbamenti mentali del marito, quando questo decide di liquidare la banca, dida decide di scappare di casa e di allearsi...

Con svolta della bolognina (o semplicemente "svolta" o, più comunemente, "bolognina") si indica quel processo politico che dal 12 novembre 1989, giorno... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 marzo 2022

Con svolta della bolognina (o semplicemente "svolta" o, più comunemente, "bolognina") si indica quel processo politico che dal 12 novembre 1989, giorno... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 marzo 2022

Altre definizioni con alla; propria; vita; decide; cambiare; tutto; Nella bandierina che s agita alla fine del Gran Premio; La battuta del palla volista; Vi giurarono gli aderenti alla Lega Lombarda; Viene installa to nello scarico del lavello; Ciascuno porta la propria ; I gol nella propria porta; Profonda disaffezione patologica per la propria casa; È propria dell estroso; Un compagno per la vita ; L Anita de La dolce vita ; Tornato... in vita ; Il Besson che ha diretto Cose nostre - Malavita ; decide la questione... chi gli taglia la testa; Lo decide l interior designer; decide quali siti nominare Patrimonio dell Umanità; È presente in sede ma decide di non votare; cambiare opinione; Fa cambiare .... squadra; Costringe a non cambiare corsia; Ricambiare di pari affetto; Una parte del tutto ; L atteggiamento di chi non dice tutto ciò che sa; Del tutto improduttiva; Se non sono solide, crolla tutto ;