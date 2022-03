Alimentazioni controllate - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Alimentazioni controllate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : Alimentazioni controllate

I disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, sono un gruppo di patologie psichiatriche derivanti dall'unione dei disturbi alimentari (precedentemente...

Quelle per ottenere differenti risultati sul proprio fisico, per esempio, le diete dell'atleta. la dieta pertanto non è necessariamente privativa, infatti...