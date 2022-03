Agisce sui nervi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Agisce sui nervi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Agisce sui nervi

I nervi cranici o nervi encefalici sono un gruppo di fasci nervosi che originano direttamente dall'encefalo, più precisamente dal tronco encefalico. fanno...

calmant, in nouvelles et textes pour rien, éditions de minuit, paris, 1955 id., the calmative, in no's knife, calder, london, 1967 id., il calmante,...