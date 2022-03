L agenzia regionale che si occupa dell ambiente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L agenzia regionale che si occupa dell ambiente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ARPA

Significato/Curiosita : L agenzia regionale che si occupa dell ambiente

(attività produttive) agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (ambiente e tutela del territorio) agenzia dei trasporti terrestri...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi arpa (disambigua). l'arpa (dal latino tardo harpa, di origine germanica) è uno strumento musicale... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 marzo 2022

Altre definizioni con agenzia; regionale; occupa; dell; ambiente; L insieme dei giornali legati a una medesima agenzia ; agenzia di spionaggio statunitense; La sigla dell agenzia europea per i medicinali; Un agenzia giornalistica russa; Raccoglie lemmi di una lingua regionale ; Sigla di un tribunale regionale ; Mais regionale ; Un imposta regionale ; Se ne occupa l OPEC; La scienza che si occupa di cocchi e bacilli; Si occupa di ogni cosa in azienda; Preoccupa no gli studenti; Uno studioso dell a conformazione terrestre; Parte dell e antiche terme; IL Stato nell est dell India; Il cuore dell a gazzella; Relative alla scienza che studia le relazioni tra ambiente e governo di uno Stato; L insieme degli organi che assicurano gli scambi gassosi fra l organismo e l ambiente ; Il Fondo per arte e ambiente ; Quella di vetro è un ambiente protettissimo; Cerca nelle Definizioni