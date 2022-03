Lo si affronta con il defibrillatore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo si affronta con il defibrillatore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 15 lettere : ARRESTO CARDIACO

Significato/Curiosita : Lo si affronta con il defibrillatore

defibrillatore a corrente continua e cofondatore della international physicians for the prevention of nuclear war, organizzazione che ha ricevuto il premio...

Poco prima dell'arresto cardiaco. se non viene trattato entro pochi minuti, in genere porta alla morte. la causa più comune di arresto cardiaco è la malattia... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 marzo 2022

