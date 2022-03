L affare nel gergo dei businessmen - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L affare nel gergo dei businessmen. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : L affare nel gergo dei businessmen

97193730; bni 97260487. (en) allum f. (2006) camorristi, politicians, and businessmen: the transformation of organized crime in post-war naples, leeds, northestern...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi new deal (disambigua). con new deal («nuovo corso» o letteralmente «nuovo patto») si intende il...