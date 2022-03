Vocali scritte in turco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vocali scritte in turco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : UO

Significato/Curiosita : Vocali scritte in turco

Caratteristiche del turco è l'armonia vocalica (se la prima vocale di una parola turca è una vocale palatale, la seconda e le altre vocali della parola o sono...

Altre definizioni con vocali; scritte; turco; Le vocali di sera; Le vocali di Mara; Data senza vocali ; La sede delle corde vocali ; scritte che chiariscono; Imitate o riscritte in bella; Sono scritte in versi; Vocali scritte in alto; Un titolo turco ; Relativo a un popolo turco fono che abita nella Cina nordoccidentale; Popolo turco di religione musulmana sciita; I fiocchi di granoturco a colazione; Cerca nelle Definizioni