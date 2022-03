È usato come vermicida e conservante - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È usato come vermicida e conservante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : TIMOLO

Significato/Curiosita : E usato come vermicida e conservante

Dimostrato che il timolo e il carvacrolo riducono la resistenza batterica agli antibiotici attraverso un effetto sinergico e il timolo è risultato essere... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 16 marzo 2022

