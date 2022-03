Una scienziata specializzata... in virus - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una scienziata specializzata... in virus. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : BATTERIOLOGA

Significato/Curiosita : Una scienziata specializzata... in virus

(disambigua). un virus (dal latino virus, "veleno") è un'entità biologica con caratteristiche di simbionte o parassita obbligato, in quanto si replica...

La sifilide, conosciuta anche come lue o morbo gallico, è una malattia infettiva a prevalente trasmissione sessuale. è causata da un batterio, il treponema... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 16 marzo 2022

Altre definizioni con scienziata; specializzata; virus; Il nome della scienziata Levi-Montalcini; Rita Levi __, scienziata ; La Ercoli-Finzi scienziata aerospaziale italiana; Antica filosofa e scienziata alessandrina; Un'azienda specializzata in cataloghi fotografici; Nota azienda specializzata in palloni per lo sport; Rivista italiana specializzata in film di genere; Una macelleria specializzata in pennuti; Un temibile virus ; virus informatico che viene sbloccato dietro pagamento di un riscatto; Il virus a trasmissione sessuale HPV; Sottoposto a immunizzazione contro un virus ; Cerca nelle Definizioni