Sostegni... in gabbia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sostegni... in gabbia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : TRESPOLI

Significato/Curiosita : Sostegni... in gabbia

La gabbia in architettura è originariamente la figura triangolare formante il sostegno di un abbaino. per estensione essa designa ugualmente un elemento...

