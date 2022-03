Sono bianche quelle di Dover - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono bianche quelle di Dover. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : SCOGLIERE

Significato/Curiosita : Sono bianche quelle di dover

Vedi le bianche scogliere di dover. le bianche scogliere di dover (in inglese white cliffs of dover), immortalate da poeti e cantanti, sono delle scogliere...

Le scogliere coralline possono essere classificata in tre tipologie: la scogliera marginale, che si sviluppa direttamente dalla costa, la scogliera a vallo... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 16 marzo 2022

Altre definizioni con sono; bianche; quelle; dover; Se non sono solide, crolla tutto; sono interessati alla produzione del vino; sono citati spesso coni Bot; Cosi sono anche detti gli Academy Awards; Quelle bianche sono stelle; Mobile usato per riporre bianche ria; Abbruciacchiare la bianche ria con il ferro troppo caldo; Causa notti bianche ; quelle dei piedi non hanno radici; Certi politici detengono quelle del potere; Ci sono quelle pronominali; S incastonano quelle preziose; Attaccato al dover e; Scrupolosi nel dover e; Il verbo... dover oso per chi riceve; Fedeli al dover e; Cerca nelle Definizioni