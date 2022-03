Sonni brevi e leggeri - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sonni brevi e leggeri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : PISOLI

Significato/Curiosita : Sonni brevi e leggeri

Bambina per voce e pianoforte (1934) benedizione dalla genesi, per voce e pianoforte (1934) o sonni sonni ninna nanna popolare, per voce e pianoforte (1934)...

Verso i loro posti al cinema. brontolo cucciolo dotto eolo gongolo mammolo pisolo brontolo (grumpy): il nano col naso più grande, ha un'espressione sempre... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 16 marzo 2022

Altre definizioni con sonni; brevi; leggeri; Rendono insonni i nonni; Le insonni sono bianche; Cosi sono i sonni di chi non ha problemi; Il desiderio di chi soffre d'insonni a; Il titolo del deputato abbrevi azione; Mammiferi con arti brevi adatti alla vita acquatica; Si abbrevi a con NO; S abbrevi a con s; Alleggeri menti da oneri; I frugali sono leggeri ; Assortimento di filati leggeri ; Pesi... leggeri ; Cerca nelle Definizioni