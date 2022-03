Prediligere, scegliere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Prediligere, scegliere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PREFERIRE

Significato/Curiosita : Prediligere, scegliere

Strutturavano su impaginazioni di ampio respiro, per le ninfee monet mostra di prediligere campi medi e primi piani, privi della linea di orizzonte o di un qualsivoglia...

Evoca saggezza e buona forma fisica ___ marrone - salute e ricchezza da preferire a sud-est ___ verde - ad est, perfetto per chi studia, evoca conoscenza...

