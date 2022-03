Ha per capitale Gaborone - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ha per capitale Gaborone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : BOTSWANA

Significato/Curiosita : Ha per capitale gaborone

gaborone (inglese britannico: [gæb'roni], inglese americano: [gb'roni], tswana: [ab'rn]) è la capitale del botswana. ha una popolazione di...

22.2°s 23.7°e-22.2; 23.7 il botswana (conosciuto in italiano anche come la beciuania), ufficialmente repubblica del botswana (pronuncia italiana: /bou'ana/;... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 16 marzo 2022

