Gruppi di case coloniche - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gruppi di case coloniche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CASCINALI

Significato/Curiosita : Gruppi di case coloniche

Sue applicazioni in grande scala nella costruzioni di borgate agricole. rispetto alle case coloniche del centro italia, ai casolari sparsi del nord-est...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi cascina (disambigua). la cascina a corte, o più semplicemente cascina, è una struttura agricola... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 16 marzo 2022

