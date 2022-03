Finemente triturato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Finemente triturato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

(in italiano tàrtara) è una preparazione di carne o pesce crudo tritati finemente, con il tritacarne o, meglio, al coltello, a cui si possono aggiungere...

Quintale macinato: castagne - tassa di cinquanta centesimi per ogni quintale macinato segale - tassa di una lira per ogni quintale macinato granoturco...