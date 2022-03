Fallace, falsa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fallace, falsa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Fallace, falsa

Variabile è dipendente nel modo indicato dalla prima premessa. falsa causa: questa fallacia si verifica quando si fa apparire per causa di un evento qualcosa...

Il pensiero illusorio (in inglese, wishful thinking), conosciuto anche come pensiero desiderativo, pensiero desideroso, pio desiderio o pensiero bramoso...