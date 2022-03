Elementi di sostegno di un edificio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Elementi di sostegno di un edificio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : STRUTTURE

Significato/Curiosita : Elementi di sostegno di un edificio

In architettura, un elemento architettonico è una delle strutture che contribuiscono a formare un edificio. i vari elementi architettonici possono essere...

Dall'implementazione. si parla di strutture dati astratte quando si vuole distinguere le strutture stesse dalle loro implementazioni; una struttura dati astratta può... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 16 marzo 2022

