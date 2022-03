Definito gruppo umano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Definito gruppo umano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ETNIA

Significato/Curiosita : Definito gruppo umano

Lo sviluppo delle persone. a partire dal 2010, l'indice di sviluppo umano è definito come la media geometrica di tre indici di base, legati rispettivamente...

Se stai cercando il termine di onomastica, vedi etnico (onomastica). l'etnia (dal greco , èthnos 'popolo', 'nazione') è «una comunità caratterizzata... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 16 marzo 2022

