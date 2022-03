Corone per pregare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Corone per pregare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ROSARI

Significato/Curiosita : Corone per pregare

D'italia il nome "corone", in ricordo della diaspora albanese, in particolare della seconda, venne aggiunto al comune (1863). san demetrio corone è sede del...

La corona del rosario dovrebbe avere una croce cristiana, prestando quindi attenzione che esistono numerose forme di croce e di rosari non-cristiani.... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 16 marzo 2022

