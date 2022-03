Coprire un buco alla bene e meglio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Coprire un buco alla bene e meglio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : RATTOPPARE

Significato/Curiosita : Coprire un buco alla bene e meglio

Rientra a casa e - sconvolto da quanto accaduto ad hanna - è intento a ricominciare a fare uso di vicodin, che teneva nascosto in un buco dietro lo specchio...

Dei bibliofili, strappando in vari casi il cuoio delle rilegature per rattoppare le suole dei loro stivali. lewis ha successivamente trattato ancora la... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 16 marzo 2022

È ben riuscita solo se ha il buco ; Tappare un buco ... con il filo; Un buco di brulicanti insetti; Il poeta delle buco liche; Un nodo... alla gola; Breve composizione accompagnata dalla musica; Falla ce, falsa; Sono interessati alla produzione del vino; Che se la passa bene ; Si può accendere su un qualsiasi bene immobile; Donato per bene ficenza; bene ficiano del lascito; È meglio che niente; meglio tardi __ mai; meglio tardi _ mai; Lavarsi, rivestirsi meglio