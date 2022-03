Contiene tabacco trinciato minutamente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Contiene tabacco trinciato minutamente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SIGARETTA

Significato/Curiosita : Contiene tabacco trinciato minutamente

Vedi sigaretta (gioco). disambiguazione – "sigarette" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi sigarette (disambigua). la sigaretta è un... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 16 marzo 2022

Altre definizioni con contiene; tabacco; trinciato; minutamente; contiene scorte alimentari gelate; Che contiene il metallo che ha per simbolo Li; contiene appunti; contiene arnesi per cucire; Pizzico... di tabacco ; Sono fatti di tabacco ; Diplomatico che introdusse il tabacco in Francia; Introdusse il tabacco in Francia; Si carica con il trinciato ; Cerca nelle Definizioni