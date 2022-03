Collocate in piedi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Collocate in piedi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : RITTE

Significato/Curiosita : Collocate in piedi

Beatificazione. le spoglie sono state collocate ai piedi dell'altare nella cappella dell'immacolata concezione, in un monumento funebre che ricorda una...

Della sua bugia, ma arrivati al fiume, i due vedono dodici gru che dormono, ritte su una zampa sola: all'apparente trionfo di chichibìo, currado batte le... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 16 marzo 2022

Altre definizioni con collocate; piedi; collocate al di fuori; collocate ; collocate con un sinonimo; Discoste, collocate a distanza; Quelle dei piedi non hanno radici; Esprimersi in punta di piedi ; Poltrona per i piedi ; Una fascia di legno ai piedi del muro; Cerca nelle Definizioni