Che non deve pagare tributi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Che non deve pagare tributi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ESENTASSE

Significato/Curiosita : Che non deve pagare tributi

Chiesa. per meller ci sarebbe un richiamo al fatto che la chiesa non deve prendere il danaro per i tributi dalle sue proprietà, ma dai beni accettati da altri...

Circa 50[senza fonte] consentono acquisti esentasse ai visitatori stranieri. in italia lo shopping esentasse è possibile solo ai non residenti nell'unione... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 16 marzo 2022

Altre definizioni con deve; pagare; tributi; Proposizione che non deve essere dimostrata; deve tenere gli occhi aperti; Chi lo assume deve mantenerlo; Chi lo fa, non deve mai pentirsene; Premuroso... invito a pagare ; L apparecchiatura per pagare con il Bancomat; Lo fa chi non si fa pagare ; pagare i danni; Incamera tributi ; Si percepisce in vecchiaia grazie ai contributi ; Riscuote tributi e imposte; Quella delle entrate si occupa di fisco e tributi ;