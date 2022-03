Banco di rocce intrusive iniettato lungo piani di stratificazione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Banco di rocce intrusive iniettato lungo piani di stratificazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : SILL

Significato/Curiosita : Banco di rocce intrusive iniettato lungo piani di stratificazione

Riempirlo in buona parte, non fare nulla; non inserire template vuoti. forte sill è una base dell'esercito degli stati uniti vicino lawton, circa 135 chilometri... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 16 marzo 2022

Altre definizioni con banco; rocce; intrusive; iniettato; lungo; piani; stratificazione; Locale con banco ne; L apparecchiatura per pagare con il banco mat; Un banco paludoso affiorante nella Laguna Veneta; Il codice per il banco mat; Crescono sulle rocce e sulla corteccia degli alberi; Costituiscono le rocce ; Viene utilizzata per abbattere rocce tenere; Studia suoli e rocce ; Raffreddandosi, dànno origine a rocce effusive o intrusive ; Isola ricca di olivi lungo la costa dalmata; Il lago lungo l Oglio; Pause lungo il cammino; Un collo di bottiglia lungo la carreggiata; Il piani sta le ha agili; _ Schnabel grande piani sta del Novecento; Grande piani sta dell 800; Sotto le mani dei piani sti; Cerca nelle Definizioni