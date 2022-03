Sembra una grossa lucertola verde - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sembra una grossa lucertola verde. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : RAMARRO

Significato/Curiosita : Sembra una grossa lucertola verde

Negli episodi successivi indossa una tuta verde e nera come tutti gli altri alieni dell'omnitrix. il suo design sembra simile a quello di rash, uno dei...

Lemma di dizionario «ramarro» wikimedia commons contiene immagini o altri file su ramarro wikispecies contiene informazioni su ramarro (en) lacerta viridis... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 12 marzo 2022

Altre definizioni con sembra; grossa; lucertola; verde; sembra no grosse pigne; sembra ottone... lucidato; Quelle bianche sembra no più lunghe; sembra no grossi cervi; grossa nave ausiliaria; Una grossa ghiandola dell addome; È più grossa dello spago; È più grossa dell anitra; La grande lucertola crestata; lucertola arrampicatrice; Una grossa lucertola ; Grossa lucertola ; La marmitta per la verde ; Lauro, comune e diffuso arbusto sempreverde ; Gemme di color verde ; Ottenuti al tavolo verde ; Cerca nelle Definizioni