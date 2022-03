Relativo alla teoria di un movimento politico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Relativo alla teoria di un movimento politico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : IDEOLOGICO

Significato/Curiosita : Relativo alla teoria di un movimento politico

Il movimento 5 stelle, reso graficamente anche come movimento 5 stelle e noto con l'acronimo m5s o semplicemente come 5 stelle, è un partito politico italiano...

Riferimento agli atti. esso si distingue in "falso materiale" e in "falso ideologico". il bene giuridico tutelato dalle norme penali sul falso è quello della... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 12 marzo 2022

Altre definizioni con relativo; alla; teoria; movimento; politico; relativo ad un grande matematico francese del 600; relativo al numero con la mantissa; relativo a me medesimo; relativo a fondi agricoli; Abilita alla guida; Quelli di mare non alla ttano; Manifesto da appendere alla parete; Mammiferi con arti brevi adatti alla vita acquatica; teoria e filosofia dell arte; Lo sono coloro che nutrono dei dubbi su una teoria ; Si accoppia alla teoria ; teoria incomprensibile; movimento di veicoli; Fa parte del movimento fondato da Baden-Powell; Grande movimento letterario dell Ottocento; movimento ginnico fatto senza attrezzi; Famoso politico e militare siceliota; Sella politico ; Scrittore e politico messicano Nobel per la letteratura; Movimento politico francese degli Anni 50; Cerca nelle Definizioni