Proposizione che non deve essere dimostrata - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Proposizione che non deve essere dimostrata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : COROLLARIO

Significato/Curiosita : Proposizione che non deve essere dimostrata

Postulato, dal latino postulatum («ciò che è richiesto»), è una proposizione che, senza essere stata preventivamente dimostrata come vera, viene assunta come se...

Termine corollario deriva dalla parte dei fiori chiamata corolla. ogni corollario è dunque associato ad un proprio "teorema antecedente". molti corollari si... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 12 marzo 2022

