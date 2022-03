Possono finire in salamoia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Possono finire in salamoia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : OLIVE

Significato/Curiosita : Possono finire in salamoia

Antipasto misto di salumi e formaggio. in bulgaria e macedonia è anche servita con insalata shopska o verdure in salamoia (turšija). un altro tipo è la rakija...

Vedi oliva (disambigua). disambiguazione – "olive" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi olive (disambigua). l'oliva è il frutto dell'ulivo... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 12 marzo 2022

Altre definizioni con possono; finire; salamoia; possono far tramutare uomini... in donne; Si possono ricevere tra la folla; Si possono versare anche per la gioia; possono esserlo le bombe; Si usano per rifinire fori; Rifinire un foro cilindrico; Può finire a botte; Se fosse più grosso, sto canto sacro finire bbe in tavola; I frutti in salamoia ; Si tengono in salamoia ; Un'esclamazione... in salamoia ; Possono finire al frantoio o in salamoia ; Cerca nelle Definizioni