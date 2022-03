Non accetta compromessi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non accetta compromessi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 13 lettere : INTRANSIGENTE

Significato/Curiosita : Non accetta compromessi

Francesi rivoluzionari che non accettano compromessi letterari per difendere le loro idee, come il clochard non accetta compromessi sulla sua stessa professione...

Voluta da mussolini dopo la presa del potere, dal cosiddetto "fascismo intransigente". questa corrente si rifaceva agli ideali del fascismo "ante-marcia"...

