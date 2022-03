Facoltà per chi vuol progettare veicoli volanti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Facoltà per chi vuol progettare veicoli volanti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 22 lettere : INGEGNERIA AEROSPAZIALE

Significato/Curiosita : Facolta per chi vuol progettare veicoli volanti

L'ingegneria aerospaziale è un ramo dell'ingegneria che applica principi di fisica, scienza dei materiali e di altre discipline collegate alla progettazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 12 marzo 2022

