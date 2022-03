Entrata... di denaro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Entrata... di denaro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : Entrata... di denaro

Per entrata nel bilancio comunale si intende una somma di denaro che l'ente ha a sua disposizione come risorsa per il finanziamento delle spese di gestione...

