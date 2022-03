Decide la questione... chi gli taglia la testa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Decide la questione... chi gli taglia la testa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : TORO

Significato/Curiosita : Decide la questione... chi gli taglia la testa

Favreau cinque anni dopo la caduta dell'impero, un cacciatore di taglie mandaloriano, spesso chiamato "mando", raccoglie una taglia in un bar dopo un breve...

"mucca", "toro" e "vacca" rimandano qui. se stai cercando altri significati, vedi bove (disambigua), bue (disambigua), mucca (disambigua), toro (disambigua)... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 12 marzo 2022

