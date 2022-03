Calamitare... la simpatia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Calamitare... la simpatia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ATTIRARE

Significato/Curiosita : Calamitare... la simpatia

Proprio cane avrebbe avuto l'obiettivo di calamitare l'attenzione degli ateniesi su questo episodio in modo tale che la stessa attenzione non potesse cadere...

Capo di stato maggiore tedesco erich von falkenhayn aveva previsto di attirare l'esercito francese in una grande battaglia di logoramento attorno alla... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 12 marzo 2022

Altre definizioni con calamitare; simpatia; Sanno calamitare l'attenzione del pubblico; Propensione o simpatia per qualcuno o qualcosa; Non ha simpatia per il prossimo; La fase che può seguire la simpatia o l' attrazione; Ha simpatia per i Sauditi; Cerca nelle Definizioni