Uno Stato come l Oman - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Uno Stato come l Oman. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : SULTANATO

Significato/Curiosita : Uno stato come l oman

, oman, pronunciato [uman], omàn), ufficialmente sultanato dell'oman, è uno stato asiatico situato nella porzione sud-orientale della penisola arabica...

Non implica quindi alcuna valenza spirituale o religiosa. nel caso dei sultanati del brunei, di johor, di aceh e di sambas, il sultano era rappresentato... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 11 marzo 2022

