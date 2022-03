Serve per l iniezione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Serve per l iniezione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SIRINGA

Significato/Curiosita : Serve per l iniezione

Dispositivi elettronici. le pompe di iniezione rotative però presentavano il problema di un'incostante pressione di iniezione, dato che erano legate al regime...

