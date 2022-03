Senza nulla, è un impedimento - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Senza nulla, è un impedimento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : OSTA

Significato/Curiosita : Senza nulla, e un impedimento

Ablatorio tra cui un esempio è l'espropriazione per pubblica utilità le licenze, i nulla osta la concessione, tra cui una forma particolare è la concessione...

Obstat è una locuzione latina (corrispondente all'espressione italiana «nulla osta», che ne è la traduzione) che indica l'autorizzazione, o un permesso che... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 11 marzo 2022

Altre definizioni con senza; nulla; impedimento; Non c è _ senza tre; Fornaio... senza forno; La dieta senza alimenti di origine animale; Tazza senza manico; A briscola non vale nulla ; Buone a nulla ; L annulla mento di un decreto; Annulla ogni ricordo; Causa impedimento ; Che costituiscono motivo di impedimento ; In gergo legale significa che è d impedimento ; L'impedimento alla continuazione;