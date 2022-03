Un recipiente di vimini - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un recipiente di vimini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : CANESTRO

Significato/Curiosita : Un recipiente di vimini

Litri. ha una forma rotonda e nel passato era rivestita in vimini e con fondo di legno di castagno per il trasporto (attualmente il rivestimento è perlopiù...

Squadra. il punteggio assegnato per la realizzazione di un canestro è variabile: se il canestro viene segnato tramite un tiro libero dalla linea dei 5,5...

