Quelli di mare non allattano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quelli di mare non allattano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : SENI

Significato/Curiosita : Quelli di mare non allattano

100 grammi di pesce all'ora per sopravvivere. la maggior parte delle specie caccia da tre a cinque ore al giorno, le femmine che allattano fino a otto...

I seni paranasali (lat. sinus paranasales) sono quattro paia di cavità all'interno delle ossa del massiccio facciale, comunicanti tramite canali ossei... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 11 marzo 2022

