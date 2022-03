È preposto ai servizi di polizia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È preposto ai servizi di polizia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : QUESTORE

Significato/Curiosita : E preposto ai servizi di polizia

Voce principale: polizia locale (italia). la polizia municipale è una tipologia di polizia locale in italia a ordinamento civile per la tutela della sicurezza...

questore – magistrato nell'antico stato romano questore – autorità provinciale di pubblica sicurezza della repubblica italiana questore – carica della... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 11 marzo 2022

Altre definizioni con preposto; servizi; polizia; È preposto dal titolare all esercizio di un impresa; È preposto alla guida della nave o dell’aereo; E' preposto al controllo contabile nelle S.p.A; L identità digitale per i servizi online; Un servizi o di pregio per la tavola; Ricevono un servizi o; L inizio del servizi o; Uno speciale reparto della polizia ; Può essere immobiliare o di polizia ; La polizia che accorre; La polizia segreta nazista; Cerca nelle Definizioni