Più si abbassa e meno si riesce a vedere - Cruciverba

Soluzione 5 lettere : VISTA

Significato/Curiosita : Piu si abbassa e meno si riesce a vedere

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi vista (disambigua). la vista è uno dei cinque sensi, quello mediante il quale è possibile percepire... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 11 marzo 2022

Altre definizioni con abbassa; meno; riesce; vedere; Inclinato, abbassa to; Le abbassa va il casellante; Se si abbassa , si vede meno; Il passaggio che si abbassa se arriva il treno; Nemmeno una volta; I complici... meno comici; Più sono e in meno si è; Rendere meno sgradevole; Un giornalista che riesce a influenzare i lettori; Lo prende chi vuol dormire e non ci riesce ; L elemento dal quale fuoriesce l aria del condizionatore; Uno che non riesce a vincere la tremarella; Impediscono di vedere ; Dispositivo per poter vedere i programmi delle pay-tv; Lo fa vedere ... l ira; Il modo di vedere le cose; Cerca nelle Definizioni