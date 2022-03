Un Matteo della politica italiana - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un Matteo della politica italiana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SALVINI

Significato/Curiosita : Un matteo della politica italiana

Concessione le "sette sorelle"). la capacità di brandeggio della politica italiana fece di mattei un vero governante nell'ombra e ci si domanda, senza potersi...

Di centrodestra; in tale occasione salvini è stato anche eletto senatore della repubblica. dal 2018 in poi salvini ha affiancato alla vecchia lega nord... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 11 marzo 2022

Altre definizioni con matteo; della; politica; italiana; Il simbolo di san matteo ; Rete di matteo Berrettini; Terence Don matteo ; Il jobs di matteo Renzi; La capitale della Liberia; Tipici della zona in cui viviamo; La meta della gita Foggia 4694; Il Tognazzi della commedia all italiana; Organizzazione politica clandestina; Una carica politica che può essere a vita; politica birmana: Aung __ Suu Kyi; Caratterizzata dalla supremazia politica ; Il Tognazzi della commedia all italiana ; Unione italiana Tiro A Segno; __ Tognazzi, nei film della commedia all italiana ; Le vipere più comuni della penisola italiana ; Cerca nelle Definizioni