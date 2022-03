Località umbra nota per i tartufi neri - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Località umbra nota per i tartufi neri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : NORCIA

Significato/Curiosita : Localita umbra nota per i tartufi neri

Pergola) di scuola umbra del 1400. nella sala consiliare si trovano una pala d'altare robbiana risalente al 1500, una madonna col bambino e i santi francesco...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi norcia (disambigua). norcia è un comune italiano di 4 569 abitanti della provincia di perugia... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 11 marzo 2022

