Le hanno pesci e cigni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le hanno pesci e cigni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : CI

Significato/Curiosita : Le hanno pesci e cigni

Molte vasche e fontane decorative oltre ché delle anatre e dei pesci rossi che vi nuotavano; i cigni della grande vasca sono stati sostituiti da due sagome...

Carbonia-iglesias ci – abbreviazione di cirro ci – 101 nel sistema di numerazione romano ci – simbolo del curie ci – forma di poesia lirica cinese ci – pronome... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 11 marzo 2022

Altre definizioni con hanno; pesci; cigni; Quelle dei piedi non hanno radici; hanno ... commissionato un delitto; Non hanno problemi nello spendere; A volte si hanno vicini anche quelli lontani; pesci da scatola, pregiati per la ventresca; Togliere le spine ai pesci ; Gustosi pesci d acqua dolce; Si usa per raccogliere i pesci ; Le hanno cigni e ibis; Le hanno cigni e poiane; Cambiano cigni in tigri; Bianchi come i cigni ; Cerca nelle Definizioni